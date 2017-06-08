Илья Геркус: Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с «Краснодаром»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход защитника железнодорожников Рената Янбаева.

- Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с «Краснодаром». Футболист, когда у него до конца трудового договора остается полгода, имеет право подписывать контракт с другим клубом. Когда у него такая возможность появилась, он ей воспользовался. Наверное, в «Краснодаре» ему предложили хорошие условия, - цитирует Геркуса ТАСС.

Добавим, что Янбаев выступал за «Локомотив» с 2007 года. За это время защитник провел в составе команды 247 матчей и забив два мяча.

«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ

