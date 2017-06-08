Сергей Ковалев: Сейчас никто не считает Уорда чемпионом, я хочу наказать его

Российский полутяжеловес Сергей Ковалев поделился ожиданиями от повторного поединка с американцем Андре Уордом.

- Я верю, что судьи сделают свою работу наилучшим образом, сделают то, что должны. Я верю в этих судей. Мой промоутер Кэти Дува хотела именно этих судей, потому что они никогда не делали ошибок ранее. Я сделаю свою лучшую работу. Этот бой для фанатов бокса. Если случится что-то плохое, все это увидят.

Прошлое решение было неправильным, и все люди знали это. Сейчас никто не считает Уорда чемпионом. Это он, а не я, должен доказывать, что он является чемпионом. Мне же просто нужно выйти на ринг и надрать ему задницу. Я хочу наказать его. Наказать и вернуть пояса, - заявил Ковалев.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.



