Сергей Брылин: План «Нэшвилла» работает – «Питтсбургу» нельзя давать время и пространство для маневра

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин прокомментировал четвертую игру финальной серии плей-офф НХЛ между «Нэшвиллом» и «Питсбургом» (4:1).

- В принципе, план «Нэшвилла» работает - «Питтсбургу» действительно нельзя давать время и пространство для маневра. Другой вопрос, что играть в такой манере - всегда рискованное занятие. У «Пингвинз» достаточно быстрых форвардов, которые могут оторваться от защитников. В этом и заключается их шанс в этой серии: в условиях, когда соперник играет настолько агрессивно и так глубоко, переводить при любой возможности шайбу за спину обороне и превратить это в забеги, - рассказал Брылин NHL.com/ru.

Напомним, счет в финальной серии пока ничейный: 2-2. Пятая игра состоится в ночь с четверга на пятницу в Питтсбурге.