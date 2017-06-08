Василий Березуцкий: ЦСКА стал родным домом

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал продление контракта с армейцами на один год.

«ЦСКА для меня больше, чем футбольный клуб, это родной дом, здесь ты чувствуешь себя раскованно и комфортно. Знаю почти каждого сотрудника: от генерального директора до уборщицы. Такое единение команды, работников клуба и болельщиков отличает нас от других», - приводит слова Березуцкого официальный сайт московской команды.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контакты с Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими.