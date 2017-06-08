Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В CS:GO прошла массовая волна VAC-банов

Комментарии

7 июня Valve провела массовую волну VAC-банов за читерсво в Counter-Strike: Global Offensive.

Свыше 4,5 тысяч пользователей получили VAC-бан, а общая сумма скинов, которые были потеряны, составила более 5 тысяч долларов.


Valve Anti-Cheat (VAC) — разработка компании Valve для предотвращения использования игроками читов (программ для получения нечестного превосходства). Данная разработка является одним из компонентов Steam.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр «XBOCT» Дашкевич: Не гнобите Na`Vi, а, наоборот, поддержите, ребята нуждаются в этомАлександр «XBOCT» Дашкевич обратился к фанатам Natus Vincere с просьбой оказать поддержку команде.Team Secret сыграет с Invictus Gaming в плей-офф EPICENTER: MoscowЗавершился последний матч группового этапа EPICENTER: Moscow.Определились все участники LAN-финала ECS Season 3Стали известны восемь участников LAN-финала третьего сезона ECS.Natus Vincere примет участие в ESL One New York 2017Коллектив Natus Vincere получил первое приглашение на турнир ESL One New York 2017, который пройдет 16-17 сентября в Barclays Cente.OG, Na`Vi, Planet Odd и Clutch Gamers покинули EPICENTER: MoscowЗавершился четвертый игровой день группового этапа EPICENTER: Moscow.Как увеличить уровень Battle Pass The International 2017 в Dota 2Как увеличить уровень Battle Pass The International 2017 в Dota 2Мы разобрались, какими способами эффективнее всего улучшать летний Battle PassСтарт летнего сплита Континентальной лиги назначен на 24 июняRiot Games сообщила подробности летнего сплита Континентальной лиги.Матч Team Secret - OG перенесен из-за плохого самочувствия YapzOrМатч Team Secret - OG в рамках группового этапа EPICENTER: Moscow перенесен из-за плохого самочувствия игрока Team Secret Язида «YapzOr» Жарадата.Илья «Lil» Ильюк: Хотелось бы поставить на место Evil Geniuses и показать им немножко хорошей ДотыИгрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк в интервью CyberSport.ru рассказал о важности матча против Evil Geniuses, а также высказал мнение о том, какие команды пройдут в плей-офф.Александр «s1mple» Костылев и Егор «flamie» Васильев сыграют за NiPИгроки Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев и Егор «flamie» Васильев сыграют за шведский коллектив Ninjas in Pyjamas в качестве игроков замены.Виталий «V1lat» Волочай: У Na’Vi идет стандартный процесс становления командыКомментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал выступление Natus Vincere на EPICENTER: Moscow.Илья «Illidan» Пивцаев и Роман «rmN-» Палей перешли в Elements Pro GamingИлья «Illidan» Пивцаев, Роман «rmN-» Палей и Душко «Boranija» Бораниясевич стали игроками Elements Pro Gaming.Завершился третий игровой день EPICENTER: MoscowЗавершился третий игровой день группового этапа EPICENTER: Moscow.Digital Chaos приедет на The Summit 7Коллектив Digital Chaos примет участие в турнире The Summit 7.Патрик «es3tag» Хансен перешел в HeroicДатчанин Патрик «es3tag» Хансен присоединился к составу Heroic.Владимир «No[o]ne» Миненко: В этом составе Virtus.pro нет слабых местИгрок Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко в интервью Марии Ермолиной ответил на вопросы фанатов.Данил «Dendi» Ишутин: Я рад, что ускоренное возрождение убралиИгрок Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью CyberSport.ru поделился своим мнением о последних изменениях в Dota 2.Gambit Esports опередила Virtus.pro в обновленном рейтинге команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.NVIDIA запустила программу сертификации компьютерных клубовКомпания NVIDIA запустила программу сертификации компьютерных клубов в России и странах СНГ.Virtus.pro отказалась от участия в ESEA Premier Season 25Польский коллектив Virtus.pro отказался от участия в ESEA Premier Season 25.
Футбол
Агенты Мораты: В ближайшие дни Альваро примет окончательное решение
Футбол
«Рубину» не пришлось платить компенсацию Грасии за разрыв контракта
Футбол
Роналду вошел в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций
Футбол
Определились возможные соперники ЦСКА в третьем раунде Лиги чемпионов
все новости