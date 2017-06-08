В CS:GO прошла массовая волна VAC-банов

7 июня Valve провела массовую волну VAC-банов за читерсво в Counter-Strike: Global Offensive.



Свыше 4,5 тысяч пользователей получили VAC-бан, а общая сумма скинов, которые были потеряны, составила более 5 тысяч долларов.





Valve Anti-Cheat (VAC) — разработка компании Valve для предотвращения использования игроками читов (программ для получения нечестного превосходства). Данная разработка является одним из компонентов Steam.



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