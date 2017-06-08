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Владимир Плющев: Путь с Квартальновым был для ЦСКА тупиковым

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о назначении Игоря Никитина главным тренером ЦСКА.

Напомним, в этой должности Никитин сменил Дмитрия Квартальнова.

- Я - воспитанник ЦСКА, человек, который еще помнит великую школу, уникальную хоккейную и, если хотите, культурную среду, созданную на Ленинградском проспекте легендарным Анатолием Владимировичем Тарасовым, - сказал Плющев. - Поэтому дипломатических формулировок от меня не ждите. На мой взгляд, лидеры ЦСКА не полностью понимают, в каком клубе работают, - и немного запутались. Сначала выбрали тупиковый путь с Квартальновым, потом одумались и его уволили, но, испугавшись своих резких движений, все-таки оставили ассистента - Никитина. С тем бюджетом и тем составом, которые есть сегодня у ЦСКА, нужно играть с позиции силы, решать самые высокие задачи. Не уверен, что нынешний тренерский штаб  с этими задачами справится. Тем более под давлением гипотетических пожеланий руководства играть красиво.

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