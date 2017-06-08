Сергей Брылин: Все нечетные поединки в плей-офф так или иначе являются определяющими

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин поделился мнением о пятой игре финальной серии плей-офф НХЛ между «Нэшвиллом» и «Питсбургом».

- По моему опыту, все нечетные поединки в плей-офф так или иначе являются определяющими. Этот - не исключение. Можно говорить о том, что давление теперь лежит на плечах «Питтсбурга», которому необходимо выигрывать. Они знают, что в случае поражения им придется побеждать в Нэшвилле, где они только что отдали два матча. Команда отлично понимает, насколько это сложно, - рассказал Брылин NHL.com/ru.

Напомним, счет в финальной серии пока ничейный: 2-2. Пятая игра состоится в ночь с четверга на пятницу в Питтсбурге.