НТВ в день старта Кубка конфедераций покажет фильм о поездке игроков «Зенита» на буровую

В эфире общероссийского федерального канала НТВ 17 июня будет показан документальный фильм о поездке игроков «Зенита» на буровую в 2016 году.



Как сообщает официальный сайт телеканала (орфография оригинала сохранена): «В преддверии открытия Кубка конфедераций FIFA 2017 на телеканале НТВ в эфир выйдет документальный фильм «»Зенит» — «Приразломная». Первые в Арктике». Это рассказ об уникальном футбольном матче, который состоялся в Северном Ледовитом океане с участием звезд Российской футбольной Премьер-Лиги».



В пресс-релизе также указано, что «идея фильма вдохновлена знаковым историческим событием: 17 сентября 1962 года, когда первая советская атомная подлодка К-3 достигла Северного полюса, первое, что сделали подводники, высадившись на лед, — сыграли в футбол». Какая именно связь существует между походом советских подводников в 1962 году, матчем «Зенита» в 2016-м и Кубком конфедераций, официальный сайт телекомпании НТВ не уточняет.

Телеканал НТВ входит в состав АО «Газпром-Медиа Холдинг», куда также включен пакет каналов «Матч ТВ».