Виталий Кличко: Виню себя в поражении Владимира от Джошуа

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своей реакции на поражение брата Владимира в поединке с Энтони Джошуа.

- Сразу после боя нам было тяжело говорить. Достаточно было посмотреть друг другу в глаза. В раздевалке я поблагодарил его за один из лучших поединков в карьере.

Я обвиняю себя в поражении брата, разделяю часть вины. Когда Владимир почти нокаутировал Джошуа, я дал ему неправильный совет. Был уверен, что Джошуа, с его огромной массой мышц, не будет в состоянии продержаться долго. Я советовал Владимиру не форсировать события. Надеялся, что после седьмого, восьмого раунда Джошуа действительно замедлится. Теперь же я думаю, что, возможно, это была ошибка. Вероятно, победу можно было одержать раньше, - заявил Кличко-старший.

