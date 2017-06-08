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Виталий Кличко: Виню себя в поражении Владимира от Джошуа

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своей реакции на поражение брата Владимира в поединке с Энтони Джошуа. 

- Сразу после боя нам было тяжело говорить. Достаточно было посмотреть друг другу в глаза. В раздевалке я поблагодарил его за один из лучших поединков в карьере.

Я обвиняю себя в поражении брата, разделяю часть вины. Когда Владимир почти нокаутировал Джошуа, я дал ему неправильный совет. Был уверен, что Джошуа, с его огромной массой мышц, не будет в состоянии продержаться долго. Я советовал Владимиру не форсировать события. Надеялся, что после седьмого, восьмого раунда Джошуа действительно замедлится. Теперь же я думаю, что, возможно, это была ошибка. Вероятно, победу можно было одержать раньше, - заявил Кличко-старший.

Напомним, 30 апреля в Лондоне Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде.

Украинский тяжеловес пока не принял решение - будет ли он проводить второй поединок с Джошуа или же завершит карьеру.



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