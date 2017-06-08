Роман Бабаев: Календарь РФПЛ неидеальный, так как придется играть 10 декабря
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сроках проведения следующего сезона РФПЛ.
- Календарь утвердили на 30 туров, пока без дат. Календарь неидеальный, так как придется играть 10 декабря - последний тур в 2017 году пройдет в эту дату. Заканчиваем чемпионат 13 мая, но начинаем 16 июля, - цитирует Бабаева «Р-Спорт».
Напомним, что в завершившемся сезоне РФПЛ ЦСКА занял второе место. Победителем стал «Спартак», на третьем месте в итоговой турнирной таблице разместился «Зенит».
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