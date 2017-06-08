Павел Колобков: В «Лужниках» сохранен дух спорта

Министр спорта Павел Колобков поделился мнением о реконструированном стадионе «Лужники».

«На этом стадионе сохранен дух спорта и победы. Вскоре здесь будут закреплены таблички с именами победителей Олимпиады-80 в Москве. Хочется, чтобы по окончании чемпионата мира по футболу тут появилась табличка с именами игроков сборной», – цитирует Колобкова «Собеседник».

Напомним, в «Лужниках» пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе финальный поединок.