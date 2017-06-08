Собака Сюткина опробовала новое поле «Лужников»
Источник: «Собеседник»Комментарии
Известный исполнитель Валерий Сюткин одним из первых побывал на новом зеленом газоне стадиона «Лужники», который реконструируют к чемпионату мира-2018.
Как сообщает «Собеседник», оценить поле арены певец приехал не один, а со своей собакой.
– Когда-то я бегал здесь футболистом, – вспомнил Сюткин. – В 1992 году тут мне довелось опекать Эроса Рамазотти. Тогда мы обыграли итальянцев со счетом 3:1.
Сейчас на футбольном поле делают разметку, благо газон уже позволяет.
– Газон у нас – дорогостоящий, – сказали работники арены. – Чтобы он получился таким ровным и красивым, пришлось стричь его несколько раз.
Масштабная реконструкция «Лужников» обошлась государству в 26,6 миллиарда рублей.
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