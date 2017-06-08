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Собака Сюткина опробовала новое поле «Лужников»

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Известный исполнитель Валерий Сюткин одним из первых побывал на новом зеленом газоне стадиона «Лужники», который реконструируют к чемпионату мира-2018.

Как сообщает «Собеседник», оценить поле арены певец приехал не один, а со своей собакой.

– Когда-то я бегал здесь футболистом, – вспомнил Сюткин. – В 1992 году тут мне довелось опекать Эроса Рамазотти. Тогда мы обыграли итальянцев со счетом 3:1.

Сейчас на футбольном поле делают разметку, благо газон уже позволяет.

– Газон у нас – дорогостоящий, – сказали работники арены. – Чтобы он получился таким ровным и красивым, пришлось стричь его несколько раз.

Масштабная реконструкция «Лужников» обошлась государству в 26,6 миллиарда рублей.

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