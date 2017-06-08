Сергей Зиновьев: «Кузня» лишена прав на Семенова, такое решение является полным беспределом

Генеральный директор новокузнецкого клуба Сергей Зиновьев рассказал, что решением дисциплинарного комитета КХЛ хоккеист Кирилл Семенов признан свободным агентом.

- Дело Семенова было рассмотрено в четверг, игрок признан свободным агентом. «Кузня» лишена прав на игрока, такое решение является полным беспределом, как и предыдущее решение совета директоров об исключении клуба из КХЛ. Мы не понимаем, что за команда и на каком основании сейчас в КХЛ принимает решения, - передает слова Зиновьева «Р-Спорт».

Напомним, что 5 июня Семенов перешел из новокузнецкого «Металлурга» в «Салават Юлаев». В прошлом сезоне 22-летний Кирилл Семенов провел 60 матчей за «Металлург» в КХЛ и набрал 27 (13+14) очков.