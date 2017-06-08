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Сергей Зиновьев: «Кузня» обратится в гражданский суд после решения КХЛ по делу Семенова

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор новокузнецкого клуба Сергей Зиновьев рассказал, что новокузнецкий «Металлург» обращаться в гражданский суд после решения дисциплинарного комитета КХЛ признать Кирилла Семенова свободным агентом.

- Решение дисциплинарного комитета КХЛ по Семенову идет вразрез с регламентом, в котором сказано, что скрытой аренды в лиге нет. Решение принято откровенно натянутое, мы не понимаем, на каком основании оно принято. Мы пойдем в гражданский суд, чтобы добиться справедливости. Решения, которые принимает КХЛ в последнее время, явно направлены не на развития хоккея.

Когда лигой управляли Александр Медведев и Вячеслав Фетисов, все механизмы были предельно понятны. Что происходит сейчас, сказать тяжело, очень много черных пятен. Повторю, мы не собираемся молчать, будем добиваться справедливости в судах общей юрисдикции, - передает слова Зиновьева «Р-Спорт».

Напомним, что 5 июня Семенов перешел из новокузнецкого «Металлурга» в «Салават Юлаев». В прошлом сезоне 22-летний Кирилл Семенов провел 60 матчей за «Металлург» в КХЛ и набрал 27 (13+14) очков.

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