Маринато Гилерме: Готов сыграть с Чили

Вратарь сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о подготовке к матчу с чилийцами.

«Настроение на самом деле хорошее. Как в сборной, так и у меня лично. Мы провели отличные сборы: с нагрузкой, все как положено. Была товарищеская игра с Венгрией в Будапеште, которая принесла нам положительный результат. Думаю, это тот счет, который все хотят видеть. Конечно, есть вещи, которые ещё надо поправить, но это нормально – позади тяжёлые тренировки на австрийском сборе. Главное, что победили и сыграли на ноль.

Не знаю, сыграю ли с чилийцами. Пока тренерский штаб ничего не говорил. Если что, я готов! Что касается летней нагрузки, то я провожу в таком режиме второй год подряд, ничего страшного. Для игроков сборной это нормально. Я сам принял решение, что хочу играть за Россию и очень рад, что мне дали такую возможность. Отпуск? Есть декабрь, там отдохнем.

Очень рад, что оказался в итоговом списке сборной! Возможность выступить на таком серьезном турнире за сборную России – это огромная честь! У вратарей всегда особые отношения друг с другом. Но что в «Локо», что в сборной никаких проблем у меня не возникает. Акинфеев – очень открытый и добрый человек, так что у нас отличные отношения» - приводит слова Гилерме пресс-служба «Локомотива».

Напомним, матч Россия - Чили состоится 9 июня на «ВЭБ-Арене», начало в 19:00 по московскому времени.