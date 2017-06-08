Пайгина и Рыбакина вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки Марта Пайгина и Елена Рыбакина вышли в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции.

Пайгина в четвертьфинале обыграла полячку Игу Свентек со счетом 6:2, 6:3. В ходе встречи, продолжавшейся 1 час 17 минут, россиянка одиннадцать раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре из брейк-пойнта из десяти.

В свою очередь, Рыбакина взяла верх над Амандой Анисимовой (США). Счет встречи, длившейся 1 час 11 минут, - 7:6 (9:7), 6:4.

Россиянка реализовала три брейк-пойнта из пяти, проиграв два гейма на своей подаче.

В полуфинале Пайгина встретится с американкой Клэр Лю, а Рыбакина сыграет с еще одной представительницей США Уитни Осуйве.