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Нобель Арустамян: Главным кандидатом на пост тренера «Арсенала» является Божович

Источник:  Twitter.comКомментарии

Главным кандидатом на пост тренера «Арсенала» является Миодраг Божович Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.

- Главным кандидатом на пост тренера тульского «Арсенала» является Миодраг Божович. Стороны близки к заключению контракта, написал в своем аккаунте twitter Арустамян.

Ранее Сергей Кирьяков, возглавлявший тульскую команду с октября прошлого года, покинул пост главного тренера «Арсенала», который финишировал 14-й в сезоне РФПЛ, сумев сохранить прописку в элитном дивизионе, одолев «Енисей» в переходных матчах.

Добавим, что также среди кандидатов на пост главного тренера туляков назывались Дмитрий Аленичев и Рашид Рахимов.

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