Нобель Арустамян: Главным кандидатом на пост тренера «Арсенала» является Божович
Главным кандидатом на пост тренера «Арсенала» является Миодраг Божович Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.
- Главным кандидатом на пост тренера тульского «Арсенала» является Миодраг Божович. Стороны близки к заключению контракта, написал в своем аккаунте twitter Арустамян.
Главным кандидатом на пост тренера тульского Арсенала является Миодраг Божович. Стороны близки к заключению контракта.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 8 июня 2017 г.
Ранее Сергей Кирьяков, возглавлявший тульскую команду с октября прошлого года, покинул пост главного тренера «Арсенала», который финишировал 14-й в сезоне РФПЛ, сумев сохранить прописку в элитном дивизионе, одолев «Енисей» в переходных матчах.
Добавим, что также среди кандидатов на пост главного тренера туляков назывались Дмитрий Аленичев и Рашид Рахимов.