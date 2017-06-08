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Роман «RAMZES666» Кушнарев: На турнирах в СНГ мурашки пробирают

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Игрок Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев в интервью CyberSport.ru рассказал о поражениях, о популярных героях на EPICENTER: Moscow и о турнирах в СНГ.

«Бывают, конечно, моменты, когда ты смотришь реплей, видишь очевидные ошибки и думаешь, что если бы сделал так, то выиграл бы. На следующий день все с нового листа. На EPICENTER: Moscow мы думаем о плей-офф. Проиграли в группе — ничего такого, двигаемся дальше. Это поражение было бы не настолько болезненным, как если бы мы проиграли в сетке single-elimination на «мейджоре». 

От поражения в финале The Kiev Major 2017 я отошел буквально дня за два, переосмыслил все. Это хороший опыт — проиграть в финале «мейджора». Хотелось, конечно, выиграть. Илья [Lil] очень долго отходил, и остальные, наверное, тоже.

Очень любим Troll Warlord. Даже в первой стадии его берем иногда. Герой очень сильный. На керри Naga Siren играли пару КВ, но это не наш стиль. Может быть, когда-то пикнем. Керри Void мы пикали и до этого на The Kiev Major и Кубке России. У нас в пуле он есть. Может, в плей-офф покажем.

На турнирах в СНГ мурашки пробирают. Своя публика, все болеют только за тебя. По сути, мы единственная [местная] команда, которая прошла в плей-офф EPICENTER: Moscow. Так было и на The Kiev Major. Все за тебя болеют, отдают энергию. Это очень приятно и волнительно».

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