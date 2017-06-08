Сергей Светлов: Малые города в любви к хоккею ничуть не уступают столице

Известный российский тренер Сергей Светлов поделился мнением о переводе новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ.

- Я не являюсь сторонником сокращения КХЛ. Работал во многих регионах - Тольятти, Владивостоке, Хабаровске, Мытищах и могу сказать, что сегодня малые города в любви к хоккею ничуть не уступают столице и, наверное, где-то ее превосходят, - отметил Светлов. - До сих пор тяжело переживаю уход «Атланта» - самой популярной команды подмосковного региона, с которой добивались ярких побед. Что касается Новокузнецка, то в последние годы в КХЛ этому клубу было очень тяжело. Без нормального бюджета делать в КХЛ нечего и в конце концов, спустя годы мучений, Новокузнецк это понял. Надеюсь, в Высшей лиге Кузня подкопит сил, а также других ресурсов - и вскоре все-таки вернется в элиту нашего хоккея. Именно этого «Металлургу» и пожелаю.