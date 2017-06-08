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Слуцкий может стать наставником «Халл Сити» в течении двух суток

Источник:  MirrorКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в течении 48 часов может возглавить «Халл Сити».

Как сообщает Mirror, в ближайшее время будет дано официальное заявление «Халла» о назначении россиянина. Владельцы клуба впечатлены успехами Слуцкого и готовы заключить с ним контракт.

Напомним, что по итогам прошедшего чемпионата Англии «Халл Сити» вылетел в чемпионшип.

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