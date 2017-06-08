Маттиас Экхольм: Нам надо заставить защитников «Питтсбурга» ошибаться

Защитник «Нэшвила Маттиас Экхольм поделился мнением о тактике в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».

- Наши нападающие отлично действуют в этой серии. Мы знаем, что у «Питтсбурга» очень сильная атака. Поэтому нам надо нагрузить их оборону, заставить их защитников ошибаться, терять шайбу, отбирать ее у них, бросать и идти на добивание, подставлять клюшки. Наши нападающие отлично с этим справляются. Они очень цепкие, умеют играть в тело и пользуются этими качествами, что дает нам преимущество, - говорит защитник «Предаторз» официальному сайту НХЛ.

Напомним, счет в финальной серии пока ничейный: 2-2. Пятая игра состоится в ночь с четверга на пятницу в Питтсбурге.