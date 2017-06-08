Пи-Кей Суббан: Все знают, насколько хороши их центральные Кросби и Малкин

Защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан рассказал о тактике команды в предстоящем пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».

- Защитники «Питтсбурга» обычно разгоняют атаку в своей зоне, отдают пас на крайнего нападающего у синей линии, а он уже сбрасывает ее на одного из центральных, который набрал скорость. Все знают, насколько хороши их центральные Кросби и Малкин, на что они способны, когда атакуют на скорости. Я думаю, мы неплохо поработали. Мы мешаем им выходить из зоны на скорости. Эта тактика работает. Особенно с учетом нашей обороны. Мы перекрываем свободный лед. Один наш форвард играет на красной линии, заставляя их либо как можно быстрее вбрасывать шайбу в зону, что обычно приводит к потерям, либо делать проброс. А у наших защитников есть возможность забрать шайбу, набрать скорость и отдать первый пас, - поделился мнением защитник «Предаторз» в интервью официальному сайту НХЛ.

Напомним, счет в финальной серии пока ничейный: 2-2. Пятая игра состоится в ночь с четверга на пятницу в Питтсбурге.