Роман Бабаев: Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 13 августа, а «Спартак» – ЦСКА – 10 декабря

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о датах проведения матчей между армейцами и «Спартаком» в следующем сезоне РФПЛ.

– Последний тур перед перерывом пройдет 10 декабря. Это самый поздний конец первой части чемпионата на моей памяти. Впервые получится так, что клубы, которые в декабре сыграют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, вернутся в Россию и сыграют еще один тур чемпионата. Были выбраны такие даты, потому что летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира.

Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 13 августа, а «Спартак» – ЦСКА – 10 декабря, – передает слова Бабаева ТАСС.

Напомним, что ЦСКА занял второе место в чемпионате России и обеспечил себе участие в третьем отборочному раунду Лиги чемпионов. Жеребьевка, по итогам которой определится соперник российского клуба, пройдет 14 июля. Первая игра состоится 25-26 июля, ответная пройдет 1-2 августа.