Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Бабаев: Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 13 августа, а «Спартак» – ЦСКА – 10 декабря

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о датах проведения матчей между армейцами и «Спартаком» в следующем сезоне РФПЛ.

– Последний тур перед перерывом пройдет 10 декабря. Это самый поздний конец первой части чемпионата на моей памяти. Впервые получится так, что клубы, которые в декабре сыграют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, вернутся в Россию и сыграют еще один тур чемпионата. Были выбраны такие даты, потому что летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира.

Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 13 августа, а «Спартак» – ЦСКА – 10 декабря, – передает слова Бабаева ТАСС.

Напомним, что ЦСКА занял второе место в чемпионате России и обеспечил себе участие в третьем отборочному раунду Лиги чемпионов. Жеребьевка, по итогам которой определится соперник российского клуба, пройдет 14 июля. Первая игра состоится 25-26 июля, ответная пройдет 1-2 августа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛДанни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Марио Фернандес получил право играть за сборную РоссииГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поведал, что защитник армейцев Марио Фернандес официально получил право играть за сборную России.Нобель Арустамян: Главным кандидатом на пост тренера «Арсенала» является БожовичГлавным кандидатом на пост тренера «Арсенала» является Миодраг Божович Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.Саркис Оганесян получил тренерскую лицензию PROТренер «Локомотива» Саркис Оганесян успешно сдал экзамен на лицензию PRO.Роман Бабаев: Календарь РФПЛ неидеальный, так как придется играть 10 декабряГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сроках проведения следующего сезона РФПЛ.Василий Березуцкий: ЦСКА стал родным домомЗащитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал продление контракта с армейцами на один год.Илья Геркус: Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с «Краснодаром»Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход защитника железнодорожников Рината Янбаева.Луческу может продолжить работу в «Зените»Румынский специалист Мирча Луческу, которого «Зенит» отправил в отставку с поста главного тренера, может продолжить работу в клубе в другой должности.Алексей Березуцкий: У меня еще много мотивацииЗащитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что после 15 лет в составе армейцев у него не иссякло желание побеждать.«Рубину» не пришлось платить компенсацию Грасии за разрыв контракта«Рубину» не придется выплачивать компенсацию за расторжение контракта с главным тренером команды Хавьером Грасией.«Тосно» расстался с защитником АравинымРуководство ленинградского «Тосно» приняло решение не продлевать контракт с защитником Алексее Аравиным.Определились возможные соперники ЦСКА в третьем раунде Лиги чемпионовСтали известны все потенциальные соперники ЦСКА по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.Сергей Игнашевич: ЦСКА – это семья, это клуб искренних людейЗащитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич дал комментарий после продления контракт со столичным клубом.Грасия покинул пост главного тренера «Рубина»Испанский специалист Хавьер Грасия не будет работать с казанским «Рубином» в следующем сезоне.Илья Геркус: Число клубов в РФПЛ менять не нужноПрезидент московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение, что не нужно изменять количество участников российской премьер-лиги.Братья Березуцкие, а также Сергей Игнашевич продлили контракты с ЦСКАКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, сегодня клуб продлил контракты с игроками защитной линии - Василием и Алексеем Березуцкими, а также с Сергеем Игнашевичем.«Локомотив» интересуется вратарем «Ростова» МедведевымГолкипер «Ростова» Никита Медведев может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».Вандерсон: Контракт с «Динамо»? Пока не знаюЭкс-нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал информацию о том, что он близок к подписанию контракта с московским «Динамо».Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена CAS 11 июляСпортивный арбитражный суд 11 июля рассмотрит апелляцию финского полузащитника Романа Еременко на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации.Полузащитник «Тосно» Роша: Зе Луиш дал хорошие рекомендации по РоссииПолузащитник «Тосно» Нуну Роша рассказал, кто помог ему принять решение о переходе в российский клуб.
Футбол
Нобель Арустамян: Главным кандидатом на пост тренера «Арсенала» является Божович
Теннис
Пайгина и Рыбакина вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
Футбол
Маринато Гилерме: Готов сыграть с Чили
Хоккей
Сергей Зиновьев: «Кузня» обратится в гражданский суд после решения КХЛ по делу Семенова
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Бабаев
Роман Бабаеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости