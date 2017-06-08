Леонид Вайсфельд: Есть полное ощущение, что история с правами на Семенова еще не закончена

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал решение КХЛ по делу нападающего Кирилла Семенова.

- Пока о решении КХЛ знаю только на словах, хочу увидеть мотивировочную часть. Не нужно никуда спешить, скажем так, есть полное ощущение, что эта история с правами на Семенова еще не закончена. Будем ли общаться с Семеновым как с неограниченно свободным агентом? Сначала изучим мотивировочную часть, - передает слова Вайсфельда «Р-Спорт».

Ранее генеральный директор новокузнецкого клуба Сергей Зиновьев рассказал, что решением дисциплинарного комитета КХЛ хоккеист Кирилл Семенов признан свободным агентом.

Напомним, что 5 июня Семенов перешел из новокузнецкого «Металлурга» в «Салават Юлаев». В прошлом сезоне 22-летний Кирилл Семенов провел 60 матчей за «Металлург» в КХЛ и набрал 27 (13+14) очков.

