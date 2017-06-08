Марио Фернандес получил право играть за сборную России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поведал, что защитник армейцев Марио Фернандес официально получил право играть за сборную России.

«Если бы Фернандес не был прооперирован, то уже мог бы официально выступать за сборную России. Ведь 6 июня - ровно пять лет, как он проживает в России, и разрешение ему выдано автоматически», - цитирует Бабаева ТАСС.

Напомним, Фернандес входил в расширенный список сборной, но из-за травмы не сможет сыграть на Кубке конфедераций. На данный момент защитник успешно прооперирован.

Согласно российскому законодательству, иностранный футболист может получить гражданство по истечению пяти лет проживания в стране.