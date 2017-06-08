Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марио Фернандес получил право играть за сборную России

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поведал, что защитник армейцев Марио Фернандес официально получил право играть за сборную России.

«Если бы Фернандес не был прооперирован, то уже мог бы официально выступать за сборную России. Ведь 6 июня - ровно пять лет, как он проживает в России, и разрешение ему выдано автоматически», - цитирует Бабаева ТАСС.

Напомним, Фернандес входил в расширенный список сборной, но из-за травмы не сможет сыграть на Кубке конфедераций. На данный момент защитник успешно прооперирован.

Согласно российскому законодательству, иностранный футболист может получить гражданство по истечению пяти лет проживания в стране.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛДанни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Энцо Роко: Сборная России сильна именно коллективно и хорошо играет на контратакахЗащитник сборной Чили Энцо Роко поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с российской командой.Главный тренер сборной Чили: У сборной России очень серьезная командаГлавный тренер чилийской сборной Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с российской командой.Роман Бабаев: Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 13 августа, а «Спартак» – ЦСКА – 10 декабряГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев о датах проведения матчей между армейцами и «Спартаком» в следующем сезоне РФПЛ.Нобель Арустамян: Главным кандидатом на пост тренера «Арсенала» является БожовичГлавным кандидатом на пост тренера «Арсенала» является Миодраг Божович Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.Саркис Оганесян получил тренерскую лицензию PROТренер «Локомотива» Саркис Оганесян успешно сдал экзамен на лицензию PRO.Маринато Гилерме: Готов сыграть с ЧилиВратарь сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о подготовке к матчу с чилийцами.Роман Бабаев: Календарь РФПЛ неидеальный, так как придется играть 10 декабряГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сроках проведения следующего сезона РФПЛ.Василий Березуцкий: ЦСКА стал родным домомЗащитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал продление контракта с армейцами на один год.Станислав Черчесов: Мы знаем слабые и сильные стороны чилийцевСтанислав Черчесов: Мы знаем слабые и сильные стороны чилийцевГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов и вратарь Игорь Акинфеев поделились своим мнением о завтрашнем матче со сборной Чили.Илья Геркус: Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с «Краснодаром»Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход защитника железнодорожников Рината Янбаева.Луческу может продолжить работу в «Зените»Румынский специалист Мирча Луческу, которого «Зенит» отправил в отставку с поста главного тренера, может продолжить работу в клубе в другой должности.Алексей Березуцкий: У меня еще много мотивацииЗащитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что после 15 лет в составе армейцев у него не иссякло желание побеждать.«Рубину» не пришлось платить компенсацию Грасии за разрыв контракта«Рубину» не придется выплачивать компенсацию за расторжение контракта с главным тренером команды Хавьером Грасией.«Тосно» расстался с защитником АравинымРуководство ленинградского «Тосно» приняло решение не продлевать контракт с защитником Алексее Аравиным.Определились возможные соперники ЦСКА в третьем раунде Лиги чемпионовСтали известны все потенциальные соперники ЦСКА по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.Евгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игруЕвгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игруОбозреватель «Советского спорта» – о составе сборной России на Кубок конфедерации и тактике на игру с Чили.Сергей Игнашевич: ЦСКА – это семья, это клуб искренних людейЗащитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич дал комментарий после продления контракт со столичным клубом.Евгений Ловчев: На матч с Чили нужно ставить тот же победный составНаш обозреватель Евгений Ловчев – о составе сборной России на Кубок Конфедерации.Грасия покинул пост главного тренера «Рубина»Испанский специалист Хавьер Грасия не будет работать с казанским «Рубином» в следующем сезоне.
Футбол
Нобель Арустамян: Главным кандидатом на пост тренера «Арсенала» является Божович
Теннис
Пайгина и Рыбакина вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
Футбол
Маринато Гилерме: Готов сыграть с Чили
Хоккей
Сергей Зиновьев: «Кузня» обратится в гражданский суд после решения КХЛ по делу Семенова
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Роман Бабаев
Роман Бабаеввсе новости
Марио Фернандес
Марио Фернандесвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости