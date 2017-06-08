Главный тренер сборной Чили: У сборной России очень серьезная команда

Главный тренер чилийской сборной Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с российской командой.

- У нас есть информация о каждом сопернике, с которым играем. Тем более, они недавно проводили товарищеский матч. У России очень серьезная команда, динамичная, обладающая хорошей физической подготовкой. Конечно, мы знаем, на кого обратить внимание в составе соперника, но выделять кого-то отдельно сейчас не хотелось.

Результат всегда важен, несмотря на статус. Это не просто товарищеский матч, а подготовка к турниру. Тем более, что Россия тоже является участником Кубка конфедераций и постарается доказать своим болельщикам, что может играть наравне с сильнейшими, - передает слова Пицци «Р-Спорт».

Контрольный матч Россия – Чили пройдет завтра в Москве на «ВЭБ-Арене». Начало в 19.00.