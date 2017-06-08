Энцо Роко: Сборная России сильна именно коллективно и хорошо играет на контратаках

Защитник сборной Чили Энцо Роко поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с российской командой.

- Стоит выделить, что сборная России сильна именно коллективно, хорошо играет на контратаках. Да, мы разбираем действия отдельных футболистов. Но все же Россия сильна в первую очередь командной игрой. Это матч будет отличной возможностью проверить состояние нашей команды, мы поймем, что нужно улучшить, ведь до Кубка конфедераций осталось совсем немного, - передает слова Роко «Р-Спорт».

Контрольный матч Россия – Чили пройдет завтра в Москве на «ВЭБ-Арене». Начало в 19.00.