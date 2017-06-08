Хорхе Сампаоли: Бразилии будет не хватать Неймара в матче с Аргентиной
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Отсутствие нападающего Неймара станет существенной потерей для сборной Бразилии в товарищеском матче с командой Аргентины, считает главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб бразильцев решил предоставить отдых форварду «Барселоны», тогда как его партнер по клубу Лионель Месси планирует принять участие в игре.
«Неймар - очень важный игрок и определенно один из лучших в мире, - сказал Сампаоли журналистам в преддверии матча. - Однако Бразилия и без него располагает очень хорошими футболистами, способных продемонстрировать очень высокий класс игры, характерный для этой сборной».
Игра пройдет в пятницу в австралийском Мельбурне и начнется в 13:05 мск.
«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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