Хорхе Сампаоли: Бразилии будет не хватать Неймара в матче с Аргентиной

Отсутствие нападающего Неймара станет существенной потерей для сборной Бразилии в товарищеском матче с командой Аргентины, считает главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб бразильцев решил предоставить отдых форварду «Барселоны», тогда как его партнер по клубу Лионель Месси планирует принять участие в игре.

«Неймар - очень важный игрок и определенно один из лучших в мире, - сказал Сампаоли журналистам в преддверии матча. - Однако Бразилия и без него располагает очень хорошими футболистами, способных продемонстрировать очень высокий класс игры, характерный для этой сборной».

Игра пройдет в пятницу в австралийском Мельбурне и начнется в 13:05 мск.

«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.