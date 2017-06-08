Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хорхе Сампаоли: Бразилии будет не хватать Неймара в матче с Аргентиной

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Отсутствие нападающего Неймара станет существенной потерей для сборной Бразилии в товарищеском матче с командой Аргентины, считает главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб бразильцев решил предоставить отдых форварду «Барселоны», тогда как его партнер по клубу Лионель Месси планирует принять участие в игре.

«Неймар - очень важный игрок и определенно один из лучших в мире, - сказал Сампаоли журналистам в преддверии матча. - Однако Бразилия и без него располагает очень хорошими футболистами, способных продемонстрировать очень высокий класс игры, характерный для этой сборной».

Игра пройдет в пятницу в австралийском Мельбурне и начнется в 13:05 мск.

«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Энцо Роко: Сборная России сильна именно коллективно и хорошо играет на контратакахЗащитник сборной Чили Энцо Роко поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с российской командой.Главный тренер сборной Чили: У сборной России очень серьезная командаГлавный тренер чилийской сборной Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с российской командой.Маринато Гилерме: Готов сыграть с ЧилиВратарь сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о подготовке к матчу с чилийцами.Станислав Черчесов: Мы знаем слабые и сильные стороны чилийцевСтанислав Черчесов: Мы знаем слабые и сильные стороны чилийцевГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов и вратарь Игорь Акинфеев поделились своим мнением о завтрашнем матче со сборной Чили.Евгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игруЕвгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игруОбозреватель «Советского спорта» – о составе сборной России на Кубок конфедерации и тактике на игру с Чили.Евгений Ловчев: На матч с Чили нужно ставить тот же победный составНаш обозреватель Евгений Ловчев – о составе сборной России на Кубок Конфедерации.На товарищеский матч сборных России и Чили продано около 17-ти тысяч билетов9 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится товарищеский матч между сборными России и Чили.Главный вопрос по сборной, на который ответит матч против ЧилиГлавный вопрос по сборной, на который ответит матч против ЧилиВопросов к сборной России перед стартом Кубка конфедераций пока ровно два. Один ответ уже получен. Матч с Чили даст второй.Обнадежили. Сергей Микулик – о победе сборной РоссииОбнадежили. Сергей Микулик – о победе сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» – о победе сборной России над командой Венгрии (3:0).Во время ЧМ-2018 сборная Бразилии будет жить в свадебном отеле в ЛобнеПятикратные чемпионы мира – сборная Бразилии – выбрали для проживания во время чемпионата мира-2018 свадебный отель в Лобне.ВИДЕО ДНЯ: Неймар забил мяч в ворота, которые находились на крыше зданияНападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар стал гостем известного американского шоумена Джимми Киммела.Гол Мораты на 87-й минуте спас испанцев от поражения КолумбииВ рамках товарищеского матча сборная Испании в Мурсии сыграла вничью с командой Колумбии (2:2).Сборная Италии разгромила Уругвай в товарищеском матчеСборная Италии обыграла команду Уругвая (3:0) в товарищеском матче.Сборные Ирака и Южной Кореи разошлись миром в товарищеском матчеСборная Ирака сыграли вничью с командой Южной Кореи (0:0) в товарищеском матче.Сборная Грузии разгромила команду Сент-Китс и НевисФутболисты сборной Грузии уверенно победили команду Сент-Китс и Невис в товарищеском матче.Варди не сыграет с французами и шотландцами из-за травмыНападающий «Лестера» Джейми Варди не сыграет за сборную Англии в матче отборочного цикла к ЧМ-2018 с Шотландией и товарищеской встрече с командой Франции, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.Лионель Месси: Мой самый ценный трофей? Победа на Олимпийских играх в ПекинеФорвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью журналу Esquire.Чилийские болельщики могут посетить матч со сборной России бесплатноГраждане Чили, проживающее в Москве, могут бесплатно посетить товарищеский матч своей национальной команды со сборной России.Ничья Дании и Германии, поражение Украины от Мальты, Миранчук продлил контракт с «Локо». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей тура среды.Сергей Кирьяков: Смолов – это наш лучший нападающийБывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча Венгрия – Россия (0:3). Он отметил, что считает Федора Смолова лучшим российским нападающим.
Футбол
Нобель Арустамян: Главным кандидатом на пост тренера «Арсенала» является Божович
Теннис
Пайгина и Рыбакина вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
Футбол
Маринато Гилерме: Готов сыграть с Чили
Хоккей
Сергей Зиновьев: «Кузня» обратится в гражданский суд после решения КХЛ по делу Семенова
все новости
Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Аргентина
Аргентинакалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Хорхе Сампаоли
Хорхе Сампаоливсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости