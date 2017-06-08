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Ибрагимович может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Sky SportsКомментарии

«Манчестер Юнайтед» не планирует предлагать Златану Ибрагимовичу новый контракт.

Как сообщает Sky Sport, руководство «МЮ» не воспользуется опцией продления соглашения с 35-летним шведом и прекратит с ним сотрудничество.

Напомним, Ибрагимович получил разрыв крестообразных связок колена в ответном матче четветьфинала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». По прогнозам врачей, на поле он раньше апреля 2018 года не появится.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 46-ти матчах и забил 26 голов.

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