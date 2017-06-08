«Ростов» подписал польского защитника Вилюша
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Фото: ФК «Ростов»
«Ростов» заключил соглашение с защитником Мацеем Вилюшем, сообщается на официальном сайте клуба.
Детали контракта с 28-летним поляком не приводятся.
В минувшем сезоне чемпионата Польши Вилюш принял участие в 20 матчах за «Лех». Ранее он выступал за «Херенвен», «Спарта» (Роттердам), «Белхатув», «Корона Кельце».
В составе сборной Польши защитник провел четыре матча.
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