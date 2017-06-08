Карим Бензема: Я восхищаюсь Роналду

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал про свое отношении к своему одноклубнику Криштиану Роналду.

«У меня просто нет слов, когда я слышу имя Криштиану. Он – удивительный человек. На поле мы работаем органично, чувствует друг друга. Роналду вовсе не эгоист, но если знает, что может забить сам, то сделает все для этого. Порой просто отдаешь ему обычную передачу, а через пару секунд он делает ее результативной», - цитирует Бензема AS.

Роналду в минувшем сезоне принял участие в 46-ти матчах, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач.