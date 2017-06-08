Тоффоли подписал трехлетний контракт с «Кингз» $4,6 миллиона лдолларов за год

Нападающий Тайлер Тоффоли и «Лос-Анджелес» согласовали условия трехлетнего контракта на $13,8 млн ($4,6 млн в среднем за год). Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

25-летний форвард в 63 встречах прошлого регулярного чемпионата НХЛ в составе «Кингз» набрал 34 (16+18) очка, пропустив 19 матчей из-за травмы.

1 июля Тоффоли мог получить статус ограниченно свободного агента.В чемпионате 2015-16 годов он установил личный рекорд по заброшенным шайбам (31) и стал лучшим снайпером команды.

В НХЛ форвард выступал только за «Кингз», где провел 293 матча и набрал за это время. 175 (84+91) баллов за результативность.