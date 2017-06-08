Остапенко победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»

В день своего 20-летия латвийская теннисистка Елена Остапенко переиграла в полуфинале Открытого чемпионата Франции швейцарку Тими Бачински со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. Остапенко сделала 3 эйса, допустила 3 двойных и 45 невынужденных ошибок. Ее соперница, также отмечающая сегодня свой день рождения, сделал 5 эйсов, допустила одну двойную и 19 невынужденных ошибок. Обе спортсменки сделали по 6 брейков.

Таким образом, Остапенко станет первой представительницей Латвии, сыгравшей в финале турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

В финале Остапенко сыграет победительницей второго полуфинала между чешской Каролиной Плишковой и румынкой Симоной Халеп.

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Париж (Франция)

1/2 финала