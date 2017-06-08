Остапенко победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»
В день своего 20-летия латвийская теннисистка Елена Остапенко переиграла в полуфинале Открытого чемпионата Франции швейцарку Тими Бачински со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 24 минуты. Остапенко сделала 3 эйса, допустила 3 двойных и 45 невынужденных ошибок. Ее соперница, также отмечающая сегодня свой день рождения, сделал 5 эйсов, допустила одну двойную и 19 невынужденных ошибок. Обе спортсменки сделали по 6 брейков.
Таким образом, Остапенко станет первой представительницей Латвии, сыгравшей в финале турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
В финале Остапенко сыграет победительницей второго полуфинала между чешской Каролиной Плишковой и румынкой Симоной Халеп.
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
1/2 финала
Матч
Остапенко Е. (Латвия) - Бачински Т. (Швейцария) - 7:6, 3:6, 6:3
Место и дата
08 июня 16:00, , Онлайн-трансляция