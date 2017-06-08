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Остапенко победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В день своего 20-летия латвийская теннисистка Елена Остапенко переиграла в полуфинале Открытого чемпионата Франции швейцарку Тими Бачински со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. Остапенко сделала 3 эйса, допустила 3 двойных и  45 невынужденных ошибок. Ее соперница, также отмечающая сегодня свой день рождения, сделал 5 эйсов, допустила одну двойную и 19 невынужденных ошибок. Обе спортсменки сделали по 6 брейков.

Таким образом, Остапенко станет первой представительницей Латвии, сыгравшей в финале турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

В финале Остапенко сыграет победительницей второго полуфинала между чешской Каролиной Плишковой и румынкой Симоной Халеп.

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
1/2 финала

Матч

Остапенко Е. (Латвия) - Бачински Т. (Швейцария) - 7:6, 3:6, 6:3

Место и дата

08 июня 16:00, , Онлайн-трансляция

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