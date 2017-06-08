Евгений Калешин: «Кубани» нужны только точечные усиления
Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин рассказал о трансферных планах клуба в это межсезонье.
- У команды есть боеспособный костяк, на котором будет строиться состав на новый сезон, - цитирует специалиста «Комсомольская правда» - «Краснодар». - Нам нужны только точечные усиления. Так что больших изменений в составе не будет.
Напомним, в минувшем первенстве ФНЛ «Кубань» заняла седьмое место.
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