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Шекспир продлил контракт с «Лестером» на три года

Источник:  ФК «Лестер»Комментарии

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир продлил контракт с клубом, сообщается на его официальном сайте.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2019/20.

Напомним, Шекспир был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лестера» в феврале после увольнения Клаудио Раньери, а в марте был утвержден в должности наставника команды.

Минувший чемпионат Англии «Лестер» завершил на 12-м месте. В Лиге чемпионов «лисы» дошли до четвертьфинала, где по сумме двух матчей уступили «Атлетико».

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