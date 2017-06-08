Шекспир продлил контракт с «Лестером» на три года

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир продлил контракт с клубом, сообщается на его официальном сайте.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2019/20.

Напомним, Шекспир был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лестера» в феврале после увольнения Клаудио Раньери, а в марте был утвержден в должности наставника команды.

Минувший чемпионат Англии «Лестер» завершил на 12-м месте. В Лиге чемпионов «лисы» дошли до четвертьфинала, где по сумме двух матчей уступили «Атлетико».