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Защитник «Ромы» и сборной Греции отказался от перехода в «Зенит»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Защитник «Ромы» и сборной Греции Костас Манолас отказался от перехода в «Зенит». Об этом сообщает RT со ссылкой на FC Inter News.

Как сообщается, российский клуб отправил запрос в «Рому» относительно трансфера греческого защитника, однако Манолас ответил вежливым отказом, отметив свое нежелание переезжать в Россию.

Добавим, что Манолас выступает в составе «Ромы» с 2014 года. В активе 25-летнего защитника римлян 131 матч в составе итальянской команды, в которых он забил три мяча.

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