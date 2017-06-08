Защитник «Ромы» и сборной Греции отказался от перехода в «Зенит»

Защитник «Ромы» и сборной Греции Костас Манолас отказался от перехода в «Зенит». Об этом сообщает RT со ссылкой на FC Inter News.

Как сообщается, российский клуб отправил запрос в «Рому» относительно трансфера греческого защитника, однако Манолас ответил вежливым отказом, отметив свое нежелание переезжать в Россию.

Добавим, что Манолас выступает в составе «Ромы» с 2014 года. В активе 25-летнего защитника римлян 131 матч в составе итальянской команды, в которых он забил три мяча.

«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ