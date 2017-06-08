Марко Асенсио: Моя цель - стать игроком стартового состава «Реала»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио заявил, что связывает свое будущее с мадридской командой и хочет играть в ней более весомую роль.

«Хочу оставаться в «Реале» и получать больше игрового времени, - сказал 21-летний хавбек сегодня на пресс-конференции. - Моя цель — стать игроком стартового состава «Реала».

В минувшем сезоне Асенсио принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, но с первых минут он выходил на поле только в 11 из них. В его активе три забитых мяча и две результативные передачи.

Выйдя на замену, полузащитник стал автором последнего гола своей команды в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1).