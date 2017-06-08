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Консейсау официально возглавил «Порту»

Источник:  ФК «Порту»Комментарии

Португальский клуб «Порту» на своем официальном сайте объявил о назначении Сержиу Консейсау главным тренером команды.

42-летний специалист подписал с «Порту» контракт сроком на два сезона - до лета 2019 года.

Напомним, что с декабря 2016-го Консейсау возглавлял французский «Нант». На момент прихода португальца «канарейки» шли на предпоследнем 19-м месте в таблице лиги 1. В итоге команда финишировала на седьмой позиции итогового протокола.

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