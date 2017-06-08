Консейсау официально возглавил «Порту»
Источник: ФК «Порту»Комментарии
Португальский клуб «Порту» на
своем официальном сайте объявил о назначении Сержиу Консейсау главным тренером команды.
42-летний специалист подписал
с «Порту» контракт сроком на два сезона - до лета 2019 года.
Напомним, что с декабря
2016-го Консейсау возглавлял французский «Нант». На момент прихода португальца «канарейки»
шли на предпоследнем 19-м месте в таблице лиги 1. В итоге команда финишировала
на седьмой позиции итогового протокола.
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