«Балтика» подписала нападающего Касьяна
Источник: ФК «Балтика»Комментарии
«Балтика» заключила контракт с нападающим Александром Касьяном, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 28-летним украинским форвардом рассчитано по схеме «1+1».
В минувшем сезоне Касьян выступал за «Факел». В 11 матчах первенства ФНЛ он забил четыре мяча.
В России нападающий также защищал цвета «Томи» и «Химика» (Дзержинск). На Украине он играл за «Ильичевец», «Зарю» и «Карпаты».
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