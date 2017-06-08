Бунгу-Коло не играет против ЦСКА из-за простуды
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Французский
форвард «Химок» Нобель Бунгу-Коло не играет в первом матче финальной серии
Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА из-за простуды.
«Бунгу-Коло не играет из-за болезни, простуды,
его место в заявке занял центровой Руслан Патеев», - сообщили «Р-Спорт» в
пресс-службе «Химок».
«Химки» в
четверг в Москве проводят первый матч финальной серии против ЦСКА.
Напомним, что на пути к финалу ЦСКА
выиграл серии у «Астаны» (3-0) и краснодарского «Локомотива-Кубани». «Химки» в
свою очередь прошли «Енисей» (3-0) и петербургский «Зенит» (3-2).
Второй матч финального противостояния намечен на 10 июня, а третий – на 13 июня.
Матч
Место и дата
08 июня 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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