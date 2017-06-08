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Бунгу-Коло не играет против ЦСКА из-за простуды

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Французский форвард «Химок» Нобель Бунгу-Коло не играет в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА из-за простуды.

«Бунгу-Коло не играет из-за болезни, простуды, его место в заявке занял центровой Руслан Патеев», - сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе «Химок».

«Химки» в четверг в Москве проводят первый матч финальной серии против ЦСКА.

Напомним, что на пути к финалу ЦСКА выиграл серии у «Астаны» (3-0) и краснодарского «Локомотива-Кубани». «Химки» в свою очередь прошли «Енисей» (3-0) и петербургский «Зенит» (3-2).

Второй матч финального противостояния намечен на 10 июня, а третий – на 13 июня.

Матч

ЦСКА - Химки - 94:88

Место и дата

08 июня 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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