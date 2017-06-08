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Рикардо Родригес подписал четырехлетний контракт с «Миланом»

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес подписал контракт с «Миланом». Об этом сообщается в аккаунте twitter итальянского клуба.

Соглашение швейцарца с «Миланом» рассчитано на четыре года, до 30 июня 2017. По сообщениям СМИ трансфер Родригеса обошелся итальянскому клубу в 17 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Родригес провел 27 матчей в составе немецкого «Вольфсбурга» и забил два гола.

Добавим, что на счету защитника 45 матчей и один гол за национальную сборную Швейцарии.

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