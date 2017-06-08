Стартовала продажа билетов на новогоднее ледовое шоу «Руслан и Людмила» с участием Татьяны Навки

8 июня стартовала продажа билетов на грандиозное супершоу-сказку «Руслан и Людмила». В главной роли многократная чемпионка мира, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Мировая премьера ознаменует собой новый взгляд на великое произведение самого читаемого в мире русского писателя и поэта А.С. Пушкина.



«Руслан и Людмила» – это представление беспрецедентного уровня. Мюзикл на льду обещает стать самым зрелищным не только в России, но и в мире. В супершоу будут собраны технологии и новейшие световые 3D-эффекты. Потрясающая музыка, написанная специально для мюзикла, красочная сценография, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции не оставят равнодушным даже самого искушенного зрителя, создадут новогоднюю атмосферу и подарят всем гостям праздничное настроение.

Шоу-сказка будет проходить в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» с 23 декабря 2017 года по 7 января 2018 года.



Режиссер-постановщик шоу – Алексей Сеченов. Консультантами выступают всемирно известные эксперты. Оператор проекта - международное агентство стратегических коммуникаций Eventica.

