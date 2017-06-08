Александр Мостовой: Не вижу закономерности в неудачах испанских тренеров в РФПЛ
Бывший
полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой не видит
закономерности в том, что у испанских специалистов не получается успешно
работать в российской футбольной премьер-лиге.
«Не думаю, что
есть какая-то закономерность в том, что у испанских специалистов не получается
работать в России. Это просто совпадения.
Я думаю, что
отставка Грасии случилась бы вне зависимости от возможного прихода Бердыева. Я
даже немного удивлен, почему он вообще продержался до конца чемпионата,
особенно учитывая те финансы, который на него выделялись», - приводит «Газета.Ru» слова Мостовог.
Ранее в четверг «Рубин»
принял решение о досрочном расторжении соглашения с Хави Грасией, который
отработал в клубе всего один сезон.
В сентябре 2009
года в ЦСКА трудился испанский специалист Хуанде Рамос, который проработал в
армейском клубе полтора месяца.