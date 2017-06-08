Александр Мостовой: Не вижу закономерности в неудачах испанских тренеров в РФПЛ

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой не видит закономерности в том, что у испанских специалистов не получается успешно работать в российской футбольной премьер-лиге.

«Не думаю, что есть какая-то закономерность в том, что у испанских специалистов не получается работать в России. Это просто совпадения.

Я думаю, что отставка Грасии случилась бы вне зависимости от возможного прихода Бердыева. Я даже немного удивлен, почему он вообще продержался до конца чемпионата, особенно учитывая те финансы, который на него выделялись», - приводит «Газета.Ru» слова Мостовог.

Ранее в четверг «Рубин» принял решение о досрочном расторжении соглашения с Хави Грасией, который отработал в клубе всего один сезон.

В сентябре 2009 года в ЦСКА трудился испанский специалист Хуанде Рамос, который проработал в армейском клубе полтора месяца.