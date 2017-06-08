Защитник Тулсон покинул «Зенит»
Источник: БК «Зенит»Комментарии
Американский защитник Райан Тулсон покинул петербургский «Зенит», сообщается на официальном сайте клуба.
У баскетболиста истек срок контракта с «Зенитом», и стороны не стали продлевать сотрудничество.
Тулсон присоединился к команде в 2015 году. В сезоне 2016/2017 Единой лиги ВТБ он провел 35 игр, набирая в среднем 14,1 очко, совершая 2,3 подбора и совершая 2,8 передачи. Дважды в составе сине-бело-голубых защитник завоевывал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.
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