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Гончарова в третий раз подряд признана лучшим игроком ЧР

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова получила приз имени Людмилы Булдаковой, вручающийся лучшему игроку женской волейбольной суперлиги, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Волейболистка сборной России стала обладательницей награды в третий раз подряд. Приз будет вручен Гончаровой на одном из стартовых домашних матчей «Динамо» суперлиги-2017/18.

Гончарова сравнялась по количеству наград с экс-диагональной сборной России Екатериной Гамовой. Впервые приз имени Людмилы Булдаковой был вручен в сезоне-2006/07.

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