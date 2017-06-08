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Халеп переиграла Плишкову и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Румынская теннисистка Симона Халеп переиграла в полуфинале Открытого чемпионата Франции чешскую теннисистку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Матч продолжался два часа три минуты. Халеп допустила одну двойную и  14 невынужденных ошибок. Ее соперница сделала 7 эйсов, допустила четыре двойных и 55 невынужденных ошибки.

В финале Халеп встретится с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко, обыгравшей во втором полуфинале швейцарку Тимею Бачински со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
1/2 финала

Матч

Халеп С. (Румыния) - Плишкова К. (Чехия) - 6:4, 3:6, 6:3

Место и дата

08 июня 17:30, , Онлайн-трансляция

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