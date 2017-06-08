Халеп переиграла Плишкову и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп переиграла в полуфинале Открытого чемпионата Франции чешскую теннисистку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Матч продолжался два часа три минуты. Халеп допустила одну двойную и 14 невынужденных ошибок. Ее соперница сделала 7 эйсов, допустила четыре двойных и 55 невынужденных ошибки.

В финале Халеп встретится с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко, обыгравшей во втором полуфинале швейцарку Тимею Бачински со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Париж (Франция)

1/2 финала