ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серии

Баскетболисты московского ЦСКА переиграли подмосковные «Химки» в первом матче финального противостояния Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 94:88 в пользу ЦСКА. В его составе 21 очко набрал французский защитник Нандо де Коло. У химчан 18 очков в активе российского защитника Алексея Шведа.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч противостояния состоится в Москве 10 июня. Начало встречи – 17:00 по столичному времени.