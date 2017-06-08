ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Баскетболисты московского ЦСКА
переиграли подмосковные «Химки» в первом матче финального противостояния Единой
лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в четверг в
Москве, завершилась со счетом 94:88 в пользу ЦСКА. В его составе 21 очко
набрал французский защитник Нандо де Коло. У химчан 18 очков в активе
российского защитника Алексея Шведа.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч противостояния состоится в Москве 10 июня. Начало встречи – 17:00 по столичному времени.
Матч
Место и дата
08 июня 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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