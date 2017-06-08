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ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты московского ЦСКА переиграли подмосковные «Химки» в первом матче финального противостояния Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 94:88 в пользу ЦСКА. В его составе 21 очко набрал французский защитник Нандо де Коло. У химчан 18 очков в активе российского защитника Алексея Шведа.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч противостояния состоится в Москве 10 июня. Начало встречи – 17:00 по столичному времени.

Матч

ЦСКА - Химки - 94:88

Место и дата

08 июня 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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