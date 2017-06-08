Виталий «v1lat» Волочай: В финале Virtus.pro ничего не смогут сделать с Evil Geniuses

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай в интервью CyberSport.ru прокомментировал выступление Natus Vincere и Virtus.pro на групповом этапе EPICENTER: Moscow.



«Если команда семь карт отлетает без шансов и только на одной дает бой Team Secret, это очень плохо. Но, может, и сами Na’Vi недовольны, что зрители их выбрали. Это такое давление! Им сейчас вообще не упало приезжать на «Эпицентр» и играть против топ-команд в группе смерти. Наверное, они бы вообще отказались от поездки, если бы могли.



Все случилось слишком рано. Biver перепуганный, у него ничего не получается. Игроки зациклились на одних и тех же пиках. Они начали импровизировать, что-то придумывать только в уже ничего не значащем матче с Team Liquid. Были там какие-то попытки на первой минуте пойти убить Roshan — ну хоть что-то! Но и там у них ничего не получилось, Miracle- вынес их соло.



Дальше будет The Summit, и если и там будет беда, и на квалификациях [к The International] беда, я не вижу иных вариантов, кроме полного, по-настоящему полного решафла состава. Чтобы начать с нуля — и только так. Но уровень «Доты» в СНГ таков, что даже такая Na’Vi, какую мы увидели на «Эпицентре», выиграет квалификации, если там не будет участвовать Virtus.pro.



Virtus.pro в абсолютно стандартной ситуации: выигрываем у всех, проигрываем EG. Я на полном серьезе считаю, что VP должны выигрывать на этом турнире всех, кроме EG — и надеяться, что те проиграют кому-то в полуфинале. Потому что в финале, если честно, мне кажется, они ничего не смогут сделать опять. Выбежит этот zai, возьмет Sand King и убьет VP в соло. Будет беда и 3:0.



В остальном — Virtus.pro в этот турнир войдут спокойно, вальяжно. С Team Liquid у них не должно быть проблем, и в полуфинале тоже. В общем, стандартная спокойная, уверенная игра VP. Ждем очередной встречи с EG».



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