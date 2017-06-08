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Сборная России разгромила сербок

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболистки сборной России одержали крупную победу над командой Сербии в контрольном матче.

Встреча, прошедшая в четверг в подмосковном Раменском, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяек поля. В составе россиянок хет-трик во втором тайме оформила Елена Данилова. По одному голу забили Дарья Макаренко и Надежда Карпова. У гостей отличились Милица Миятович и Мария Вукович.

В воскресенье сборные России и Сербии вновь проведут контрольную встречу.

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