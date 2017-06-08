Сборная России разгромила сербок
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболистки
сборной России одержали крупную победу над командой Сербии в контрольном матче.
Встреча,
прошедшая в четверг в подмосковном Раменском, завершилась со счетом 5:2 в
пользу хозяек поля. В составе россиянок хет-трик во втором тайме оформила Елена
Данилова. По одному голу забили Дарья Макаренко и Надежда Карпова. У гостей отличились
Милица Миятович и Мария Вукович.
В воскресенье
сборные России и Сербии вновь проведут контрольную встречу.
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