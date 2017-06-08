Серей Базаревич: У ЦСКА слишком большое преимущество над «Химками»

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Серей Базаревич поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (94:88).

- Пока что не чувствуется, что это финальная серия. Нерв только по поводу судей есть, а не по поводу игры. Хотелось бы больше эмоций от финала Единой лиги. У ЦСКА слишком большое преимущество над «Химками», и когда армейцы отрываются в счете - очень расслабляются, - цитирует Базаревича ТАСС.

Второй матч противостояния состоится в Москве 10 июня. Начало встречи – 17:00 по столичному времени.